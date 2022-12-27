Тренер жертвы Фьюри оценил шансы Усика в бою за "абсолюта"

Малик Скотт, тренер американского боксера сверхтяжелого веса Деонтея Уайлдера, оценил шансы украинского обладателя титулов WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика в потенциальном бою за "абсолюта" против британца Тайсона Фьюри. По его мнению, оба могут победить в этом поединке.

Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

"Бой Фьюри против Усика однозначно должен состояться в Великобритании или Саудовской Аравии. Я сейчас нахожусь на той стадии, когда не могу дождаться организации какого-либо из этих крупных поединков. В бою Усик — Фьюри шансы 50 на 50", – отметил он.

Также Скотт сравнил украинца с Джо Джойсом.

"Согласен ли я со словами Фьюри, что Джо Джойс — более сложный соперник, чем Усик? Джойс — жесткий боец. Я понимаю, почему Фьюри так сказал. Джойс постоянно идет на тебя, постоянно оказывает давление. Посмотрим, как будет", – сказал он.

Напомним, что после своей победы над Дереком Чисорой Фьюри вызывающе вызвал украинца на бой. Александр подошел ближе к рингу и будущие соперники провели дуэль взглядов.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В ночь на 21 августа 2022 года Александр победил британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring .

британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный . В послужном списке 34-летнего Фьюри 33 победы (24 – нокаутом) и одна ничья.

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