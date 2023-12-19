Тренер "Жироны" прокомментировал дубль Довбика "Алавесу" и лидерство своей команды в Ла Лиге

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес высказался о разгромной победе над "Алавесом" в домашнем матче 17-го тура испанской Ла Лиги.

48-летний испанский специалист высоко оценил игру украинского форварда своего клуба Артема Довбика, который оформил дубль.

"Дело в том, что наши моменты очень четкие. Мы много раз направляем мяч в свободные зоны и всегда имеем преимущество в атаках. Это важнее качества самих ударов. Мы знали, что можем сделать передачу вглубь для Довбика, чтобы он подбежал, принял мяч и создал шанс", – приводит слова Мичела издание Marca.

Наставник "жиронцев" сделал комплимент игровым качествам Довбика, но в то же время отметил, что своими успешными результатами команда обязана не только Артему, но и другим игрокам.

"Довбик – особенный футболист. Он не только хорошо контролирует мяч, но и прекрасно создает пространство. Впрочем, наши успехи в нынешнем сезоне – это не только Довбик, ведь 13 наших игроков отмечались голами. Это один из факторов того, почему "Жироне" удается находиться на лидерских позициях, вся команда работает хорошо", – сказал Мичел после матча с "Алавесом".

Также Мичел прокомментировал лидерство своей команды в чемпионате Испании.

"Осталось две игры до завершения первого круга в Ла Лиге, у нас уже 44 очка и этот показатель соответствует уровню "Атлетико", "Барселоны" и "Реала" – чемпионов Ла Лиги. Наши игроки творят историю. Они отлично сыграли против "Алавеса", не дали им забить. Далее нас ждет тяжелый выезд в Севилью, мы можем проиграть "Бетису", это хорошая команда", – цитирует Мичела Diari de Girona.

Напомним, "Жирона" на своем поле с дублем Довбика разгромила "Алавес" со счетом 3:0. Артем отыграл полный матч, а вот другой украинский игрок каталонского клуба Виктор Цыганков не попал в заявку на поединок из-за микроповреждения.

После 17-ти туров "Жирона" возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. Подопечные Мичела на два балла опережают мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина, который занимает вторую позицию. Гандикап "жиронцев" над идущей третьей "Барселоной" составляет уже 9 очков.

В следующем туре "Жирона" в четверг, 21 декабря, на выезде сыграет против "Бетиса". После этого матча чемпионат Испании отправится на рождественско-новогодние каникулы, после которых "бело-красные" 3 января 2024 года будут принимать "Атлетико".

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