Тренер "Жироны" скромно высказался об исторической победе над "Барселоной" в чемпионате Испании

Триумф в каталонском дерби принес команде Довбика и Цыганкова единоличное лидерство в Ла Лиге.
Главный тренер "Жироны" Мичел прокомментировал победу над "Барселоной" в центральном матче 16-го тура испанской Ла Лиги.
Поединок на домашней для "сине-гранатовых" арене "Эстадио Олимпико" завершился со счетом 2:4 в пользу "Жироны". А первый гол в этом зрелищном противостоянии создали украинские игроки "бело-красных" – Артем Довбик забил с передачи Виктора Цыганкова.
"Очень счастлив, потому что мы обыграли отличную "Барсу". Мы все правильно сделали. Они начали очень мощно, но мы открыли счет по ходу контратаки. Счет 1:0 успокоил нас. Соперник быстро сравнял его. Мы хорошо владели мячом, хотя забить могли в любой момент: равный матч, с моментами.
Лидерство, 100 матчей в первом дивизионе. Я впервые победил "Барсу", и "Жирона" победила "Барсу". Были моменты, когда моих игроков подводили ноги, потому что темп игры был очень высоким. У них был жесткий менталитет.
Это особенная победа. Было очень тяжело. Соперник нас изрядно удивил. Эта "Жирона" имеет душу и верит, что может нанести поражение любому сопернику. Мы знали, что нас ждет большое давление. Мы увидели отличную команду и ту, какой мы хотим быть. Это была игра, в которой могло произойти что угодно.
Чемпионство? Мы идем от матча к матчу. Я думаю, мы уже гарантировали себе математические шансы сохранить прописку в Ла Лиге. Это была наша цель. Мы доминировали во всех играх, кроме матча против "Реала". Я сказал своим игрокам, чтобы они сегодня ожидали игру, в которой будут доминировать. Думаю, что команда это поняла. Сейчас мы лидеры, но это очень тяжело. Мы должны бороться, чтобы быть в еврокубках в следующем сезоне", – цитирует Мичела издание Marca.
Следует отметить, что победа "Жироны" над "Барселоной" стала исторической. "Жиронцы" впервые обыграли "блаугранас" в рамках чемпионата Испании. Раньше команды играли между собой шесть раз – четыре победы одержали "сине-гранатовые" и дважды была зафиксирована ничья.
Для первого времени в клубе истории, Gerona должна будет играть против Барселоны.— Squawka (@Squawka) December 10, 2023
Для первого времени в его managerial career, Míchel has won a game против Barcelona.
Incredible scenes. pic.twitter.com/WXMH1GQobv
Эта победа позволила "Жироне" (41 балл) единолично возглавить Ла Лигу. Команда Мичела на два очка опережает мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина. "Барселона" (34 пункта) занимает четвертую позицию.
В следующем туре команда Довбика и Цыганкова 18 декабря примет "Алавес". Двумя днями ранее "Барселона" на выезде сыграет с "Валенсией" украинского форварда Романа Яремчука.
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