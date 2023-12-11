Тренер "Жироны" скромно высказался об исторической победе над "Барселоной" в чемпионате Испании

Главный тренер "Жироны" Мичел прокомментировал победу над "Барселоной" в центральном матче 16-го тура испанской Ла Лиги.

Поединок на домашней для "сине-гранатовых" арене "Эстадио Олимпико" завершился со счетом 2:4 в пользу "Жироны". А первый гол в этом зрелищном противостоянии создали украинские игроки "бело-красных" – Артем Довбик забил с передачи Виктора Цыганкова.

"Очень счастлив, потому что мы обыграли отличную "Барсу". Мы все правильно сделали. Они начали очень мощно, но мы открыли счет по ходу контратаки. Счет 1:0 успокоил нас. Соперник быстро сравнял его. Мы хорошо владели мячом, хотя забить могли в любой момент: равный матч, с моментами.

Лидерство, 100 матчей в первом дивизионе. Я впервые победил "Барсу", и "Жирона" победила "Барсу". Были моменты, когда моих игроков подводили ноги, потому что темп игры был очень высоким. У них был жесткий менталитет.

Это особенная победа. Было очень тяжело. Соперник нас изрядно удивил. Эта "Жирона" имеет душу и верит, что может нанести поражение любому сопернику. Мы знали, что нас ждет большое давление. Мы увидели отличную команду и ту, какой мы хотим быть. Это была игра, в которой могло произойти что угодно.

Чемпионство? Мы идем от матча к матчу. Я думаю, мы уже гарантировали себе математические шансы сохранить прописку в Ла Лиге. Это была наша цель. Мы доминировали во всех играх, кроме матча против "Реала". Я сказал своим игрокам, чтобы они сегодня ожидали игру, в которой будут доминировать. Думаю, что команда это поняла. Сейчас мы лидеры, но это очень тяжело. Мы должны бороться, чтобы быть в еврокубках в следующем сезоне", – цитирует Мичела издание Marca.

Следует отметить, что победа "Жироны" над "Барселоной" стала исторической. "Жиронцы" впервые обыграли "блаугранас" в рамках чемпионата Испании. Раньше команды играли между собой шесть раз – четыре победы одержали "сине-гранатовые" и дважды была зафиксирована ничья.

Для первого времени в клубе истории, Gerona должна будет играть против Барселоны.



Для первого времени в его managerial career, Míchel has won a game против Barcelona.



Incredible scenes. pic.twitter.com/WXMH1GQobv — Squawka (@Squawka) December 10, 2023

Эта победа позволила "Жироне" (41 балл) единолично возглавить Ла Лигу. Команда Мичела на два очка опережает мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина. "Барселона" (34 пункта) занимает четвертую позицию.

В следующем туре команда Довбика и Цыганкова 18 декабря примет "Алавес". Двумя днями ранее "Барселона" на выезде сыграет с "Валенсией" украинского форварда Романа Яремчука.

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