Тренер "Жироны" высказался о хет-трике Довбике и разгромной победе над "Севильей" в Ла Лиге

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес прокомментировал разгромную победу над "Севильей" в домашнем матче 21-го тура испанской Ла Лиги.

Каталонская команда с хет-триком Артема Довбика за 6 минут и голом другого украинца Виктора Цыганкова уничтожила "нервионцев" со счетом 5:1 .

После завершения поединка наставник "жиронцев" оценил выступление своих подопечных, в том числе и фантастический перфоманс Довбика.

"Три гола за шесть минут? Невероятно, с какой скоростью мы это сделали. Скорость Савиньо и Порту, дуэли центральных защитников, Иван, который отбирает мяч и продвигает его вперед. Довбик, который обладает безумной способностью забивать голы. Его третий мяч – брутальный, один из лучших, которые мы когда-либо видели.

Эти игроки заслуживают всего. Следить за их тренировками – это зрелище. Я получаю от них огромное удовольствие и понимаю, каким талантом они обладают.

Без мяча мы должны быть агрессивны в атаке. Нам тяжело играть вторым номером, но у меня такое чувство, что мы лучше защищаемся в атаке. Порту был невероятный, Цыганков агрессивен, Савиньо… они прекрасно ладят как одноклубники.

Я вижу, что "Реал", "Барселона" и "Атлетико" способны выиграть десять матчей подряд, но в моей голове нет нужды в этом. Это только в руках лучших в мире, всем остальным нужно думать об игре за игрой. У нас есть 20 очков до седьмого места, это хороший отрыв. Если мы хотим попасть в Лигу чемпионов, нам придется биться против таких грандов как "Реал", "Атлетик" и т.д.

У меня есть два отличных нападающих – Довбик и Стуани. У нас большое присутствие в штрафной площадке, и это позволяет забивать много мячей. У нас есть энергия, игроки, преодолевающие соперников, вертикально, со скоростью и точностью", – приводит слова Мичела издание Marca.

Довбик благодаря хет-трику в матче против "Севильи" вышел на первое место в бомбардирской гонке Ла Лиги. В активе украинского форварда 14 голов. Такое же количество забитых мячей имеет полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем. Но на счету Артема также 5 ассистов, тогда как у англичанина всего три результативные передачи.

Так что Довбик с 19 результативными действиями также лидирует по системе "гол плюс пас" в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

Что касается Цыганкова, то в этом сезоне Примеры он забил 4 гола и сделал три ассиста.

Победа над "Севильей" позволила "Жироне" (52 очка) стать лидером Ла Лиги, сдвинув с первого места мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина. "Сливочные" отстают от команды Довбика и Цыганкова на один балл, но имеют матч в запасе.

В следующем туре "Жирона" 28 января на выезде сыграет против "Сельты". Перед этим "бело-красные" 24 января в гостях встретятся с "Мальоркой" в матче 1/4 финала Кубка Испании.

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