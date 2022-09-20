Тренера сборной Украины оштрафовали за слова об РФ, и УАФ молча согласилась с этим: в сети бушует скандал

Украинское фанатское сообщество возмутилось решением главы УАФ Андрея Павелко согласиться со штрафом главному тренеру футбольной сборной Александру Петракову за его высказывания о российском спорте, вместо того, чтобы отстоять позицию Украины. Об этом пишет УНИАН.

Напомним, после интервью изданиям Corriere dello Sport и The Guaridan Петракова в Российском футбольном союзе (РФС) обвинили в том, что он требует отстранить всех российских спортсменов от международных соревнований и применить эту санкцию ко всем гражданам РФ без каких-либо юридических оснований. Также РФС возмутили следующие слова Петракова о готовности защищать Украину с оружием в руках:

"Я думал, если они (оккупанты) придут в Киев, я возьму в руки оружие и буду защищать свой город. Мне 64 года, но я чувствовал, что так делать нормально. Я думаю, что смог бы убрать двух или трех врагов".

После отправки российской жалобы в ФИФА и УЕФА, последняя оштрафовала Петракова. Об этом сообщил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

"Истерика россиян по поводу главного тренера национальной сборной Украины Александра Петракова не стоит ни малейшего внимания, потому что их несуразную жалобу УЕФА уже давно рассмотрел. Конечно, никакого решения об отстранении нет и быть не могло. Было предупреждение и незначительный штраф, который УАФ имеет честь оплатить", – сообщил Павелко.

Известие о том, что УАФ оплатила штраф, а не попыталась оспорить это решение в аппеляционных инстанциях УЕФА, возмутило фанатов:

"Павелко еще хвастается тем, что штраф оплатил? Это уже вообще дно полное", "Какой штраф?!! Вы с дуба упали? А этот придурок еще самодовольно рассказывает, что уже оплатил", "Павелко каждый день должен требовать их исключения из УЕФА и ФИФА, а не хвастаться, что штраф нам не страшен!!!. Его не должно было быть априори!!!!" - пишут возмущенные фанаты.