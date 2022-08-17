"Тренерский штаб решил, что это предательство": звездный украинский дуэт по пляжному волейболу под угрозой распада

Перспективная украинская пара пляжных волейболисток Ангелина Хмиль и Татьяна Лазаренко могут больше не выступать вместе на соревнованиях.

Так, действующие бронзовые призерки чемпионата Европы U-22 и триумфаторки континентального первенства U-20 не будут играть дуэтом на мультиспортивном Евро-2022 в Мюнхене.

Об этом стало известно буквально перед стартом турнира. Вместо Ангелины Хмиль в паре с Татьяной Лазаренко выступит 35-летняя Евгения Баева.

Как сообщает Суспільне Спорт, причиной исключения Хмиль из заявки на Евро-2022 стало решение тренерского штаба о ее отстранении. Недавно Ангелина решила учиться в США. Это вызвало недовольство у тренеров команды, которые и отстранили спортсменку от турнира.

"Игрок получила приглашение от американского университета. Там не стоял вопрос, что ты едешь, и все, не возвращаешься в Украину. Но почему-то тренерский штаб решил, что это предательство, и мы не можем больше сотрудничать. Хотя я знаю, что американцы были готовы ее отпускать", - прокомментировал ситуацию куратор пляжного волейбола в Федерации волейбола Украины Сергей Щетинин.

Он также привел пример испанок и латышек, которые учатся в США, но продолжают играть за свои страны. В Федерации волейбола Украины надеются, что конфликт вокруг перспективного дуэта все же разрешится.

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