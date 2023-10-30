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Тренеру в кровь разбили лицо: дикая выходка фанатов сорвала матч чемпионата Франции (фото, видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Тренеру в кровь разбили лицо: дикая выходка фанатов сорвала матч чемпионата Франции (фото, видео)

Фанаты "Марселя" атаковали автобус "Лиона" / Фото: Associated Press

Поединок между "Марселем" и "Лионом" пришлось отменить.

Центральный матч 10-го тура чемпионата Франции между "Марселем" и "Лионом" не состоялся из-за нападения болельщиков хозяев на автобус с командой соперника.

Фанаты "Марселя" забросали камнями автобус "Лиона", следовавший на стадион. Они разбили стекло окна, а осколки попали в голову главному тренеру команды Фабио Гроссо.

В итоге Гроссо получил серьезные ранения – на опубликованном в Сети фото видно, что его лицо было разбито в кровь. Пострадал также один из помощников Фабио – Раффаэле Лонго, которому повредили глаз.

После такого ужаса матч был отменен, а полиция Марселя начала расследование.

После 9 сыгранных матчей "Марсель" с 12 очками занимает девятое место в чемпионате Франции. "Лион" сенсационно замыкает турнирную таблицу, имея в своем активе всего три балла и ни одной победы в этом сезоне.

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Дата публикации
Просмотры
351
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