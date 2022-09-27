Тренеры сборной просят Зеленского не дать Шевченко с Гутцайтом уничтожить Украинский бокс

Федерация бокса Украины совместно с Министерством спорта увольняет тренерский штаб сборной команды непосредственно во время подготовки к чемпионатам мира и Европы.

Об том в facebook сообщил один из уволенных старших тренеров Василий Шан.

Минспорта досрочно и без объяснения причины расторгнул контакты со старшими тренерами сборной Виктором Петровым, Романом Семенишиным, Василием Шаном. По информации СМИ, следующими могут стать Илья Гурович, Леонид Лоивский, Андрей Проскурин и Владимир Дворцов, под руководством которого Владимир Кличко и Олег Кирюхин выиграли золотую и бронзовую медали на Олимпиаде в Атланте.

Тренерский штаб уже направил обращение к президенту Владимиру Зеленскому, Кабинету Министров и профильному комитету Верховной Рады. «Не думал, что во время полномасштабной войны украинскому боксу придется бороться за существование не с российскими оккупантами… Сегодня бокс, как и все другие виды спорта, борется за свое будущее. Будущее с большими достижениями, а не провалами… Тренерский штаб бьет тревогу, мы обращаемся за помощью и защитой», — написал Шан.

Самопровозглашенные руководители Федерации бокса во главе с Кириллом Шевченко и при попустительстве со стороны Министра спорта Вадима Гутцайта систематические и целеустремленно уничтожает украинский бокс, увольняет тренеров, срывает подготовку к чемпионатам Европы и мира.

Шан сообщил, что в 2021 и в 2022 годах под его руководством сборная Украины выиграла на чемпионатах Европы по боксу среди молодежи 37 медалей, в том числе 10 золотых. Это больше, чем за три предыдущих года. «Несмотря на значительное улучшение результатов и сложные условия для подготовки команды, меня тоже увольняют с должности старшего тренера, досрочно расторгая контракт, заключенный до нового года. Как и много других тренеров. Не руководствуясь спортивным принципом, просто политикой», — написал Шан.

Как говорится в тексте обращения к президенту, Кабмину и Верховной Раде, Шевченко уклоняется от коммуникации с тренерским штабом, «исполком» самовольно меняет планы подготовки команд. Череду увольнений тренеры называют кадровыми чистками. «Наша страна заслуженно считается одной из самых влиятельных боксерских стран мира… Не дайте уничтожить то, что создавалось десятилетиями. Не дайте забрать у Украины бокс», — говорится в обращении, подписанном восемью тренерами национальной сборной.

Напомним, Кирилл Шевченко называет себя президентом ФБУ на основании решения «внеочередной конференции» от 22 февраля 2022 года. Контрольно-дисциплинарная комиссия ФБУ отменила это решение, признав «конференцию» нелегитимной, поскольку созывать ее уполномочено исключительно Бюро ФБУ.

Международная и Европейская федерации бокса также не признали изменения в структуре управления ФБУ. Единственным легитимным президентом национальной федерации они считают Владимира Продивуса. Несмотря на это, Министерство юстиции Украины «узаконило» полномочия Шевченко, внеся соответствующие изменения в госреестр.