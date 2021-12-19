"Тренеры у меня больше верят, чем я сама": Белосюк прокомментировала свой неутешительный результат в масстарте

"Тренеры у меня больше верят, чем я сама": Белосюк прокомментировала свой неутешительный результат в масстарте

Украинка финишировала последней.

Украинская биатлонистка Елена Белосюк заняла последнее место в масстарте на четвёртом этапе Кубка мира в Анси.

Спортсменка прокомментировала свое фиаско на гонке.

"Сегодня гонка совсем не пошла. Мне тяжело было и на разминке, и на пристрелке, возможно, не стоит вообще стартовать".

Наверное, тренеры у меня больше верят, чем я сама. Хотелось бы лучше. Не знаю, возможно возраст уже дается в знаки.

Несмотря на то, что я бежала в последних номерах практически всю гонку, публика поддерживала и на финише. Я благодарна за то, что они поддерживали. Ради этого они приехали сюда, чтобы посмотреть на нас.

Планы на перерыв? Нормальные люди будут отдыхать и праздновать, а мы будем работать дальше.

Болеете за нас, а мы приложим максимум усилий, чтобы улучшить свои результаты", – заявила Белосюк в эфире Общественного.

Напомним, что Елене 9 января исполнится 35 лет.

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