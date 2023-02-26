"Тренировался в подвале": украинский военный победил в дебютном бою в Bellator

Украинский боец смешанных единоборств Дмитрий Гриценко победил итальянца Даниэле Скатицци в андеркарде чемпионского поединка своего соотечественника Ярослава Амосова с американцем Логаном Сторли на турнире Bellator 291 в Дублине (Ирландия).

25-летний украинец смог выехать за границу только за 10 дней до своего боя из-за службы в ВСУ. Как рассказал сам Дмитрий, он готовился к бою в подвале.

"Состояние бомбово. В общем, я же служу в ВСУ, и меня не отпускали на бой. Я смог выехать только за 10 дней до него, хотя знал о поединке за несколько месяцев. И вот соответственно, я не мог уехать, то и не мог нормально готовиться, ведь в составе Вооруженных сил постоянно был на построениях, учениях и тому подобном. Я тренировался как Рокки Бальбоа – в подвале, бил голыми руками по ладоням ребятам, бегал", – рассказал Гриценко в интервью XSport.

Дебютный бой в Bellator стал у Гриценко непростым. Уже в стартовом раунде бойцы обменялись сильными ударами.

Большой первый круг между Scatizzi и Гриценко!



#Bellator291 @MonsterEnergy Prelims Live на YouTube. pic.twitter.com/zbw3GpUjYF — BellatorMMA (@BellatorMMA) 25 марта 2023

В целом, Дмитрий был лучше соперника по точным ударам, а также при возможности контролировал того в партере.

В итоге Гриценко одержал победу единогласным решением судей – 30:27, 29:28, 29:28.

Напомним, что в главном поединке вечера Амосов победил американца Логана Сторли и защитил титул чемпиона Bellator в полусреднем весе.

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