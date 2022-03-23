Тренировочное поле "Жилстрой-1" разрушено после обстрелов оккупантов (фото)

Враг продолжает разрушать футбольную инфраструктуру.
Тренировочное поле женского футбольного клуба "Жилстрой-1" разрушено после попадания вражеского снаряда.
Об этом сообщает пресс-служба харьковского клуба.
Отмечается, что это произошло на прошлой неделе в ночь с 14 на 15 марта.
Напомним, что во время защиты Мариуполя погиб 25-летний украинский гребец Иван Щекин.
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