Трепло, а не король: Усик оценил свои шансы в потенциальном объединительном бою с Фьюри

Трепло, а не король: Усик оценил свои шансы в потенциальном объединительном бою с Фьюри

Александр убежден, что может победить обладателя титула WBC.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александр Усик высказался о возможном в будущем поединке против британца Тайсона Фьюри, которому принадлежит пояс WBC.

34-летний украинец уверен, что ему по силам победить "Цыганского короля". В то же время Александр назвал Фьюри "хорошим боксером, у которого здорово подвешен язык".

"Конечно, я считаю этот поединок грандиозным. Я считаю Фьюри очень хорошим боксером, прекрасным спортсменом, у которого здорово подвешен язык. Фьюри утверждает, что он король королей, но так думает он один. Вот что я могу о нем сказать.

Перед моим боем с Джошуа все говорили, что у меня нет никаких шансов победить. Я слышал подобное в течение всей моей жизни, но мне по силам побить и Фьюри. Я не говорю, что могу побить любого боксера в мире. Я просто хожу в спортзал и выполняю свою работу, тренируюсь, вкладываю много сил в процесс подготовки. Я не говорю, что я - король Вселенной. Я просто делаю то, что должен. Концентрируюсь, сосредотачиваюсь и получаю результат", - приводит слова украинского чемпиона The Sun.

Почему Тайсона Фьюри называют "Цыганским королем"? Обладатель титула WBC родился в семье ирландских кочевников, которых в Великобритании также называют цыганами. Именно к этой этнической группе относит себя Фьюри.

В ночь на 10 октября Фьюри нокаутировал Уайлдера в 11-м раунде и сохранил пояс WBC в супертяжелом весе. Остальные три самых престижных титула хэвивейта - WBA, WBO и IBF - сосредоточил в своих руках украинец Александр Усик, отобрав их у британца Энтони Джошуа. Именно поэтому потенциальный бой Усика и Фьюри может быть за четыре основных пояса и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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Отметим, что поединок между Усиком и Фьюри станет возможным только после того, как Александр защитит титулы во втором бою с Джошуа. Эй Джей уже активировал опцию реванша, которая была прописана в контракте на первый поединок с украинцем.

Нокаутировав Уайлдера в 11-м раунде, Фьюри успешно закончил трилогию с "Бронзовым бомбардировщиком". Первый бой между Тайсоном и Деонтеем состоялся 1 декабря 2018 года и завершился вничью, а во втором в феврале 2020 года Фьюри нокаутировал американца в седьмом раунде .

. В послужном списке 33-летнего Фьюри 31 победа (22 - нокаутом) и одна ничья. Он остается непобедимым на профессиональном ринге.

В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самые престижные пояса.

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