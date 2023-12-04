Трэш в чемпионате Португалии: арбитр не разрешил врачам помочь украинцу и удалил его (видео)

Украинский защитник "Ароуки" Богдан Милованов не доиграл поединок 12-го тура чемпионата Португалии против "Боавишты" из-за скандального удаления.

В начале второго тайма, при счете 3:0 в пользу своей команды, 25-летний украинец упал на газон и вынужден был попросить помощи врачей. Однако рефери не разрешил медикам появиться на поле и дал указание продолжить игру.

Милованов поднялся и помог своей команде защищаться, после чего снова присел на газон и жестами попросил замену. Однако арбитр просто показал украинцу вторую желтую карточку и удалил его с поля.

Поединок завершился разгромной победой "Ароуки" со счетом 4:0. Команда Милованова имеет 9 очков после 12 туров и идет на последнем месте в чемпионате Португалии. "Боавишта" (15 баллов) занимает девятую позицию.

Добавим, что в этом сезоне Милованов провел за "Ароуку" 10 матчей в чемпионате Португалии и три игры в Кубке португальской лиги, результативными действиями не отмечался.

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