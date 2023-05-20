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Трэш в матче юношеского чемпионата Украины: фанат выбежал на поле и ударил арбитра (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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Трэш в матче юношеского чемпионата Украины: фанат выбежал на поле и ударил арбитра (видео)

В матче юношеского чемпионата Украины "Рух" – "Львов" фанат ударил арбитра/Скриншот видео

Скандал случился в игре юношеских команд "Руха" и "Львова".

Поединок юношеского первенства чемпионата Украины между "Рухом" и "Львовом" ознаменовался громким скандалом. Один из болельщиков прорвался на поле и ударил главного арбитра.

Позорный инцидент произошел на 90+7-й минуте игры. При счете 1:1 рефери назначил пенальти в пользу "Руха". Это вызвало негодование у игроков и тренерского штаба "Львова".

Один из фанатов "горожан" выбежал на поле и ударил главного арбитра кулаком в живот.

Несмотря на вопиющий случай, судья дал завершить матч. "Рух" реализовал пенальти и вырвал победу – 2:1.

К слову, это был 18-й пенальти для "Руха" в этом сезоне в 27 играх. Команда идет лидером юношеского чемпионата Украины. За три тура до финиша отрыв от "Динамо" увеличился до 5 очков.

Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола дисквалифицировал бывшего защитника житомирского "Полесья" Вадима Червака на полгода за то, что он толкнул женщину-арбитра в матче Первой лиги с запорожским "Металлургом".

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Дата публикации
Просмотры
748
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