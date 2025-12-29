Третье абсолютное чемпионство Усика, золотые триумфы Лузан: главные достижения украинского спорта в 2025 году

Александр Усик / © Associated Press

2025 стал годом больших спортивных достижений для Украины, несмотря на сложные обстоятельства – уже четвертый год продолжается полномасштабная война украинского народа против российских оккупантов.

В непростых условиях украинские спортсмены продолжают одерживать громкие победы на международной арене, прославляя родину. В 2025 году в их честь много раз звучал национальный гимн, а вверх поднимался сине-желтый флаг.

Представители украинского спорта не забывали благодарить и всячески поддерживать ВСУ, а кто-то и сам взял в руки оружие и пошел защищать Украину от врага. Многие из них отдали жизнь в борьбе против захватчиков.

ТСН Проспорт предлагает читателям вспомнить самые громкие победы украинских спортсменов в 2025 году.

Первая за три сезона медаль Украины на Кубке мира по биатлону

2025 год принес Украине первую за три сезона медаль на уровне Кубка мира по биатлону – "бронзу" мужской эстафеты.

Артем Тищенко, Виталий Мандзын, Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный финишировали на третьем месте на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

До этого последний раз "сине-желтые" завоевывали награду на этапе в Оберхофе в сезоне-2021/22, когда "бронзу" в одиночной смешанной эстафете выиграли Дарья Блашко и Артем Тищенко.

"Бронза" в мужской эстафете в Нове-Место стала единственной медалью Украины в биатлоне на взрослом уровне по итогам 2025 года.

"Серебро" на чемпионате мира по лыжной акробатике

2025 год стал знаковым для Украины в лыжной акробатике: впервые в истории "сине-желтые" завоевали медаль чемпионата мира в смешанном командном турнире.

Награду украинской сборной принесли Ангелина Брыкина, Александр Окипнюк и Дмитрий Котовский.

Причем Котовский успешно выполнил самый сложный прыжок в лыжной акробатике – "Ураган", за который получил 133,12 балла.

Для Украины эта медаль стала пятой в истории на чемпионатах мира по лыжной акробатике и второй серебряной.

Нынешний олимпийский сезон Украина также начала триумфально – Александр Окипнюк впервые в карьере завоевал "золото" на этапе Кубка мира по лыжной акробатике, выиграв одиночные соревнования в Руке (Финляндия).

К Олимпиаде-2026 сборная Украины подходит с медальными перспективами в лыжной акробатике как в одиночном, так и командном турнирах.

Золотые медали на Евро и чемпионате мира по художественной гимнастике

В 2025 году сборная Украины продемонстрировала феерические выступления в художественной гимнастике.

Сначала 17-летняя Таисия Онофрийчук завоевала "золото" чемпионата Европы в личном многоборье.

Таисия Онофрийчук / © Associated Press

В борьбе за золотую медаль украинка обошла двух титулованных соперниц – болгарку Стиляну Николову и немку Дарью Варфоломееву.

Для Украины это первая за 28 лет золотая награда на Евро по художественной гимнастике в личном многоборье.

Онофрийчук – лишь третья украинка в истории, ставшая чемпионкой Европы в многоборье после Екатерины Серебрянской (1996 год) и Елены Витриченко (1997 год).

Также для Украины это первое "золото" за два года на Евро по художественной гимнастике. В 2023 году Виктория Оноприенко стала чемпионкой Европы в упражнениях с обручем.

На чемпионате мира-2025 по художественной гимнастике Украина продолжила впечатлять и завоевала "золото" в групповых упражнениях.

Чемпионками мира стали Елизавета Азза, Диана Баева, Кира Ширыкина, Александра Ющак и Валерия Перемета.

Это второе "золото" в истории Украины на чемпионатах мира в групповых упражнениях. Впервые подобный успех был в 2002 году, когда украинки победили в упражнениях с пятью лентами.

Также это первое "золото" за 12 лет для Украины на чемпионате мира по художественной гимнастике. Предыдущую золотую медаль в художественной гимнастике на ЧМ украинской сборной принесла Анна Ризадинова в упражнении с обручем в 2013 году.

"Серебро" на чемпионате мира по прыжкам в воду

В 2025 году Алексей Середа завоевал "серебро" на чемпионате мира по водным видам спорта, поднявшись на пьедестал в прыжках в воду с 10-метровой вышки.

Это первая и единственная медаль Украины на чемпионате мира-2025 по водным видам спорта.

Алексей Середа / © Associated Press

Для Середы – это вторая личная медаль на чемпионатах мира, он также завоевывал "бронзу" на ЧМ-2024.

Середа закончил 2025 год с рядом медалей: стал трехкратным чемпионом Европы, а также завоевал три награды на Кубках мира, две из которых – в Суперфинале сезона.

"Золото" на чемпионате мира по фехтованию

В 2025 году украинская фехтовальщица Влада Харькова завоевала "золото" на чемпионате мира в личных соревнованиях среди шпажисток.

В финале украинка победила чемпионку Европы-2018 и бронзовую медалистку Олимпиады-2020 в личном зачете эстонку Катрину Лехис – 15:14.

Влада Харькова

Это второе в истории Украины "золото" чемпионата мира в шпаге после триумфа Натальи Конрад в 2003 году. Харькова стала пятой украинской чемпионкой мира по фехтованию в личных соревнованиях.

Кроме этого, Харькова также выиграла "золото" в командном турнире на чемпионате Европы вместе с Еленой Кривицкой, Инной Бровко и Анной Максименко.

Для Украины это первое в истории "золото" в женской командной шпаге на чемпионатах Европы.

Сборная Украины по фехтованию на шпагах

Медали Магучих на чемпионатах Европы и мира

Сезон-2025 не стал для Ярославы Магучих столь удачным, как предыдущий, где она стала олимпийской чемпионкой и установила мировой рекорд по прыжкам в высоту.

Впрочем, без наград Ярослава не осталась: стала трехкратной чемпионкой Европы по легкой атлетике в помещении и бронзовой призеркой чемпионата мира. Всего Магучих 15 раз поднималась на пьедестал, 10 из которых – на самую высокую ступеньку.

Ярослава Магучих / © Associated Press

Топовые выступления демонстрировали и другие украинские легкоатлеты. В частности, Олег Дорощук завоевал "золото" Евро по прыжкам в высоту в помещении и четыре медали этапов Бриллиантовой лиги, включая "серебро" в финале.

Золотые триумфы Лузан на чемпионате мира по гребле

Людмила Лузан в 2025 году стала абсолютной чемпионкой мира по гребле на каноэ, завоевав четыре золотые медали на турнире в итальянском Милане.

Трехкратная призерка Олимпийских игр выиграла все заезды на ЧМ-2025, в которых участвовала. Лузан победила в каноэ-одиночке на дистанции 200 и 500 метров, а также вместе с Ириной Федоров триумфовала в каноэ-двойке на 200 и 500 метров.

Людмила Лузан / © Associated Press

Людмила установила личный рекорд по количеству медалей на одном мировом первенстве – четыре. Она стала первой гребчихой в истории, которой покорилось это достижение.

Всего в коллекции Лузан уже восемь золотых медалей на планетарных первенствах. Это сделало ее наиболее титулованной украинкой в истории в этом виде спорта на уровне чемпионатов мира.

"Золото" чемпионата Европы по пляжному волейболу

В 2025 году украинки Марина Гладун и Татьяна Лазаренко стали чемпионками Европы по пляжному волейболу.

В финале украинки одержала волевую победу над французской парой Клеменс Виера / Алин Шамеро – 21:23, 21:18, 16:14.

Марина Гладун и Татьяна Лазаренко / © cev.eu

"Сине-желтые" выиграли все шесть матчей на турнире, не потерпев ни одного поражения.

Для Украины это первое в истории "золото" чемпионата Европы по пляжному волейболу.

"Серебро" чемпионата Европы по плаванию

18-летний украинец Никита Шеремет завоевал серебряную медаль на Евро-2025 по плаванию на короткой воде.

В финале на дистанции 50 метров вольным стилем он проплыл со временем 20,81 секунды – обновил национальный рекорд, а также мировой юниорский рекорд.

Кроме того, в 2025 году Шеремет стал чемпионом мира среди юниоров на дистанции 50 метров вольным стилем.

"Золото" чемпионатов Европы и мира в женской борьбе

Алла Белинская в 2025 году стала и чемпионкой Европы, и чемпионкой мира.

В обоих финалах украинка одолела представительницу Турции Несрин Баш, завоевав "золото" на двух главных турнирах сезона.

Белинская – первая за семь лет украинская борчиха, ставшая чемпионкой мира.

Алла Белинская

Медали на чемпионате мира по пулевой стрельбе

Павел Коростылев завоевал четыре медали на чемпионате мира-2025 по пулевой стрельбе.

Он завоевал "золото" в стрельбе из центробойного пистолета (25 м), в этой же дисциплине в командном турнире завоевал "серебро", а еще выиграл две "бронзы" в стрельбе из стандартного и малокалиберного пистолетов.

Павел Коростылев / © Associated Press

"Бронза" чемпионата мира по спортивной гимнастике

В 2025 году Назар Чепурный стал бронзовым призером чемпионата мира по спортивной гимнастике в опорном прыжке.

Для уроженца Черкасс это вторая медаль в карьере на уровне чемпионатов мира. В 2023 году он выиграл "бронзу" в опорном прыжке на планетарном первенстве.

Медаль Чепурного стала единственной для Украины на ЧМ-2025 по спортивной гимнастике.

Назар Чепурный / © Associated Press

"Бронза" на Кубке мира по санному спорту

Украина прервала 17-летний период без медалей на уровне Кубка мира по санному спорту, завоевав "бронзу" в командной эстафете.

Юлианна Туницкая, Андрей Мандзий, Игорь Гой и Назарий Качмар, Елена Стецькив и Александра Мох стали бронзовыми призерами этапа в латвийской Сигулде, финишировав на расстоянии менее чем 4 секунд от победителей.

В целом для Украины это девятая медаль в истории на уровне Кубка мира по санному спорту и первая с сезона-2008/09.

Также Украина впервые в истории завоевала медаль Кубка мира по санному спорту именно в эстафете.

Историческое "серебро" на Кубке мира в биг-эйре

Екатерина Коцар завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира по биг-эйру в американском Стримбоуте.

Медаль Коцар – первая для Украины в истории выступлений на Кубке мира в биг-эйре.

Усик стал трехкратным абсолютным чемпионом мира

Наибольшее внимание украинских любителей спорта в 2025 году собрал боксерский поединок Александра Усика против британца Даниеля Дюбуа. На кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Украинец нокаутировал соперника в пятом раунде и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира.

Усик – Дюбуа / © Associated Press

Впервые это произошло в 2018 году, когда украинец победил россиянина Мурата Гассиева в бою за все титулы крузервейта (весовая категория до 90,7 кг). Второй раз – в 2024 году, когда Александр выборол звание "абсолюта" уже в супертяжелом весе, одолев британца Тайсона Фьюри.

Усик стал первым многократным "абсолютом" в хевивейте за 58 лет. До него в последний раз это удавалось еще легендарному Мухаммеду Али.

Александр Усик / © Associated Press

Отметим, что 2025 год Александр завершает не в статусе "абсолюта". В ноябре он отказался от титула WBO, из-за чего потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

В то же время, у украинца уже есть грандиозные планы на 2026 год. Усик планирует вернуться на ринг и провести бой с экс-чемпионом мира американцем Деонтеем Уайлдером.