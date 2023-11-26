Третье поражение подряд: "Тоттенхэм" проиграл "Астон Вилле" в матче 13-го тура АПЛ (видео)

"Тоттенхэм" уступил "Астон Вилле" в домашнем матче 13-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Напряженный поединок в Лондоне завершился со счетом 1:2 .

На 22-й минуте Джованни Ло Чельсо вывел хозяев поля вперед. Через две минуты "львы" могли отыграться, но гол Олли Уоткинса был отменен из-за офсайда.

Перед перерывом "Астон Вилле" удалось сравнять счет – Пау Торрес отметился точным ударом на 45+7-й минуте поединка.

Во втором тайме команда Унаи Эмери повела в счете – на 61-й минуте гол забил Уоткинс.

В конце матча "шпоры" были близки к тому, чтобы спастись от поражения, однако рефери не засчитал гол Сон Хын Мина из-за положения вне игры.

Обзор матча "Тоттенхэм" – "Астон Вилла"

Потерпев третье поражение подряд, "Тоттенхэм" (26 очков) опустился на пятое место в АПЛ. "Астон Вилла" (28 баллов) поднялась на четвертую позицию.

В следующем туре чемпионата Англии подопечные Ангелоса Постекоглу 3 декабря на выезде сыграют против "Манчестер Сити". В этот же день "Астон Вилла" в гостях встретится с "Борнмутом" украинца Ильи Забарного.

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