Третье "золото" за день: украинцы продолжают разрывать бассейны Токио на Паралимпиаде-2020

Двое наших спортсменов поднялись на пьедестал почета по итогам финала 100-метровки на спине.

Украинцы завоевали сразу две награды Паралимпийских игр-2020 в Токио на дистанции 100 м на спине в классе S11.

17-летний Михаил Сербин выиграл золотую медаль, а Виктор Смирнов - серебряную.

Еще один украинец Александр Артюхов стал седьмым.

Это шестое "золото" Украины на Паралимпийских играх в Токио (пять были добыты именно в плавании). Также это третья золотая награда за 28 августа.

Таким образом, у Украины уже 31 медалей Паралимпиады в Токио: 6 золотых, 16 серебряных и 9 бронзовых. Наша команда вплотную приблизилась к топ-5 медального зачета Паралимпийских игр.

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