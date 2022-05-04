Третий раз за пять лет сразится за трофей: определился первый финалист Лиги чемпионов

Третий раз за пять лет сразится за трофей: определился первый финалист Лиги чемпионов

Во вторник, 3 мая, состоялся ответный матч полуфинальной стадии Лиги чемпионов между "Вильярреалом" и "Ливерпулем".

Поединок на "Эстадио-де-ла-Серамика" завершился победой гостей – 2:3 .

Счет матча открыл уже на третьей минуте Булай Диа. За несколько минут до конца первого тайма Франсис Коклен удвоил преимущество хозяев поля.

Однако во втором тайме удача отвернулась от "желтой субмарины". Тремя голами с интервалом в несколько минут отличились Фабиньо, Луис Диас и Садио Мане.

Более того, "Вильярреал" доигрывал матч в меньшинстве — "красный" получил Этьен Капу.

В первом поединке полуфинала также победили "красные", а значит, по сумме двух встреч "Ливерпуль" пробился в финал Лиги чемпионов. Для "мерсисайдцев" этот финал станет третьим за последние пять лет. В сезоне-2017/18 "Ливерпуль" в финале уступил мадридскому "Реалу", а в сезоне-2018/19 стал обладателем трофея.

Напомним, что завтра "Манчестер Сити" и "Реал Мадрид" определят второго финалиста. Начало встречи – 22:00.

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