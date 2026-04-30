Третий титул подряд: определился чемпион Украины по баскетболу-2025/26
В финальной серии днепряне оказались сильнее "Киев-Баскета".
"Днепр" стал чемпионом Украины по баскетболу сезона-2025/26.
В финальной серии Суперлиги днепряне победили "Киев-Баскет" со счетом 2:0.
На домашней площадке в первом матче серии "Днепр" обыграл столичный клуб со счетом 78:70. А во втором поединке уже в Киеве днепряне были сильнее со счетом 60:50.
Отметим, что "Днепр" в третий раз подряд стал чемпионом Украины по баскетболу и в четвертый раз в истории.
По этому показателю днепряне делят третье место с БК "Одесса", а лидером по победам в украинской Суперлиге является "Будивельник" — 11 титулов.
