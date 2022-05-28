Третья победа подряд: сборная Украины по волейболу феерит в Золотой Евролиге

Третья победа подряд: сборная Украины по волейболу феерит в Золотой Евролиге

Мужская сборная Украины по волейболу продолжает успешное шествие в Золотой Евролиге. В субботу, 28 мая, "сине-желтые" провели свой третий матч в турнире.

После двух побед над командой Хорватии, украинские волейболисты в третьем поединке обыграли Испанию.

Наша команда выиграла первый и второй сет. Затем испанцы забрали третью партию, попытавшись перевернуть игру. Однако в четвертом сете украинцы дожали соперников и оформили победу.

Итоговый счет встречи Украина - Испания - 3:1 (25:23, 31:29, 22:25, 25:22).

Самым результативным игроком матча стал Олег Плотницкий - 16 очков. Больше десяти очков в составе украинской сборной также набрали Тимофей Полуян (14) и Илья Ковалев (11).

Набрав максимально возможное количество очков (9) за три поединка, сборная Украины возглавляет группу B по итогам первого круга

Турнирная таблица. Группа В

1. Украина - 9 очков (3 матча), 9:3 (разница сетов)

2. Испания - 2 (2), 4:5

3. Дания - 1 (1), 2:3

4. Хорватия - 0 (2), 2:6

Напомним, что женская сборная Украины по волейболу победила Румынию во втором матче Золотой Евролиги-2022.

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