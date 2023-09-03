Третья победа подряд: "Жирона" с Довбиком и Цыганковым дожала новичка Ла Лиги

Команда украинцев вышла на второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.

"Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика обыграла "Лас-Пальмас" в домашнем матче 4-го тура испанской Ла Лиги – 1:0 .

В первом тайме хозяева поразили ворота соперника на 30-й минуте, но автогол Алекса Суареса был отменен после вмешательства VAR из-за офсайда.

До самой концовки встречи обеим командам никак не удавалось забить. Однако за две минуты до истечения основного времени испанский нападающий Порту принес "Жироне" победу.

Отметим, что Цыганков вышел в стартовом составе и отыграл 75 минут. Довбик появился на замену на 62-й минуте поединка.

Одержав третью подряд победу в Ла Лиге, "Жирона" с 10 очками поднялась на второе место в турнирной таблице. "Лас-Пальмас", который является новичком текущего сезона Примеры, с 2 баллами занимает 17-ю строчку.

В следующем туре каталонцы 18 сентября на выезде сыграют против "Гранады", а "Лас-Пальмас" днем ранее отправится в гости к "Севилье". Эти матчи состоятся после международной паузы.

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