Третья победа в трех играх: сборная Украины взяла реванш у Италии и досрочно вышла в плей-офф Евробаскета-2022 (видео)

Мужская сборная Украины по баскетболу одолела хозяев площадки итальянцев и гарантировала себе участие в 1/8 финала континентального первенства.

Отметим, что встреча проходила в Милане, потому поддержка у Италии была достаточно мощной. Несмотря на это, подопечные Айнарса Багатскиса сумели вырвать победу со счетом 84:73 . Мощно провели украинцы четвертую четверть, которую сумели выиграть с преимуществом +11.

Самым результативным в составе "сине-желтых" стал Святослав Михайлюк, набравший 25 очков, но отметим также Иссуфа Санона и Ивана Ткаченко, записавших в свой актив по 17 баллов. Впрочем, на самом высоком уровне сыграла вся команда.

Вашему вниманию видеообзор игры между Украиной и Италией.

Таким образом, победив итальянцев, команда Багатскиса за две игры до завершения группового этапа гарантировала себе участие в плей-офф турнира. В активе сборной Украины три победы в трех играх и шесть зачетных баллов. Столько же очков у Греции, которая также не знает горечи поражений на этих соревнованиях.

Вашему вниманию турнирная таблица группы Украины после трех сыгранных туров.

Именно против Греции украинцы проведут следующий поединок на Евробаскете-2022. В этом матче определится победитель группы. Эта дуэль состоится во вторник, 6 сентября. Начало – в 18:00 по киевскому времени.

В других матчах дня в нашей группе сборная Хорватии победила Эстонию 73:70, а Греция уверенно одолела Великобританию 93:77;

Ранее сборная Украины разбила Великобританию (90:61) и минимально победила Эстонию (74:73).

Добавим, что совсем недавно сборные Украины и Италии встречались в отборе к Чемпионату мира-2023. Та игра завершилась победой итальянцев со счетом 97:89. Как видим, реванш целиком и полностью удался.

ФОРМАТ ТУРНИРА

На первенстве континента по баскетболу выступают 24 сборные, которые поделены на 4 группы по 6 команд в каждой. По итогам группового этапа путевки в 1/8 финала получат четыре лучшие команды из каждой группы.

Далее 16 сборных будут определять победителя в одноматчевых противостояниях на вылет.

Чемпионат Европы по баскетболу продлится до 18 сентября 2022 года. Матчи будут сыграны в Чехии, Грузии, Италии и Германии.