Третья украинская теннисистка преодолела стартовый круг Australian Open-2025

Даяна Ястремская вышла во второй раунд вслед за Элиной Свитолиной и Мартой Костюк.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№33 WTA) успешно стартовала на Australian Open-2025.

В матче первого круга основной сетки 24-летняя уроженка Одессы одолела представительницу Египта Маяр Шериф (№65 WTA). Поединок длился 1 час 13 минут и завершился со счетом 6:1, 6:4.

Это была первая очная встреча теннисисток. За весь матч украинка 5 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Даяны станет черногорка Данка Ковинич (№1289 WTA), которая в первом раунде обыграла новозеландку Лулу Сан (№44 WTA) со счетом 6:3, 7:5.

Ястремская в шестой раз выступает в основной сетке Australian Open. В прошлом году она дошла до полуфинала австралийского мэйджора, где проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь. Это ее самое высокое достижение на турнирах серии Grand Slam.

Ранее во второй круг Australian Open-2025 пробились еще двое украинок – Элина Свитолина и Марта Костюк.

В свою очередь, украинские теннисистки Юлия Стародубцева и Дарья Снигур не сумели преодолеть стартовый раунд Открытого чемпионата Австралии.

Последней из украинок свой матч первого круга Australian Open-2025 проведет Ангелина Калинина. Во вторник, 14 января, она сразится с представительницей Туниса Онс Жабер.

Матчи основной сетки Australian Open-2025 будут проходить с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой турнира является белоруска Арина Соболенко, которая выступает в нейтральном статусе из-за полномасштабной войны российских оккупантов против Украины.

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