Третья золотая медаль для Украины: эффектные фото триумфального боя Хижняка в финале Олимпиады-2024

Боксер из Полтавы завоевал первое в своей карьере "золото" Олимпийских игр.

В ночь на 8 августа Украина получила еще одного олимпийского чемпиона. Александр Хижняк завоевал "золото" боксерского турнира Олимпиады-2024 в Париже в весовой категории до 80 кг.

В финале 29-летний уроженец Полтавы одолел казахстанца Нурбека Оралбая раздельным решением судей.

Первый раунд на записках судей выиграл Хижняк (3:2), вторую трехминутку забрал соперника Александра (2:3), но в решающем третьем раунде все рефери отдали победу украинцу – 5:0.

Смотрите яркие фото триумфального боя Хижняка в финале Олимпиады-2024.

Александр Хижняк / Фото: Associated Press

Александр Хижняк / Фото: Associated Press

Александр Хижняк / Фото: Associated Press

Александр Хижняк / Фото: Associated Press

Александр Хижняк / Фото: Associated Press

Александр Хижняк / Фото: Associated Press

Александр Хижняк / Фото: Associated Press

Александр Хижняк / Фото: Associated Press

Александр Хижняк / Фото: Associated Press

Александр Хижняк / Фото: Associated Press

Александр Хижняк / Фото: Associated Press

Александр Хижняк / Фото: Associated Press

Для Хижняка это вторая олимпийская награда в карьере и первая золотая, на Играх-2020 в Токио он был серебряным призером. Тогда Александр дошел до финала в весовой категории до 75 кг, но в бою за "золото" проиграл нокаутом бразильцу Герберту Соузе.

Медаль Хижняка стала восьмой для Украины на нынешней Олимпиаде. Теперь в копилке "сине-желтых" три золотые, две серебряные и три бронзовые награды.

Еще одну медаль, как минимум серебряную, Украине гарантировал борец греко-римского стиля Парвиз Насибов, который вышел в финал. Поединок за "золото" с его участием состоится в четверг, 8 августа. В тот же день еще один представитель нашей страны в греко-римской борьбе Жан Беленюк после поражения в полуфинале сразится за бронзовую награду.

Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляют 140 атлетов, которые выступают в 23 видах спорта. Игры в Париже продлятся до 11 августа.

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