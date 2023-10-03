Тревожные новости для сборной Украины: тренер "Челси" объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве игры АПЛ

Михаил получил повреждение в поединке, в котором забил свой дебютный гол за "синих".

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик травмировался в матче 7-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) против "Фулхэма".

22-летний украинец вышел в стартовом составе и открыл счет на 18-й минуте поединка, забив свой дебютный гол в АПЛ, который также стал для него первым в официальных играх за лондонский клуб.

В перерыве Мудрика неожиданно заменили. После матча, который завершился победой "Челси" со счетом 2:0, главный тренер "синих" Маурисио Почеттино рассказал, что заменил украинца из-за повреждения.

"Ранняя замена Мудрика? Он почувствовал что-то в своем квадрицепсе. Что именно? Мы должны оценить. Ему было некомфортно продолжать игру. Мы надеемся, что это не большая проблема, надеемся, что ничего серьезного, и Михаил сможет выйти на поле в субботу", – цитирует аргентинского специалиста официальный сайт "Челси".

Сейчас "Челси" (8 очков) занимает 11-е место турнирной таблицы чемпионата Англии. В следующем туре АПЛ команда Почеттино в субботу, 7 октября, на выезде сыграет с "Бернли".

После этого Мудрик должен отправиться в расположение сборной Украины, которая вскоре проведет матчи отбора на Евро-2024 с Северной Македонией (14 октября) и Мальтой (17 октября).

Ранее сообщалось, что полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков из-за травмы пропустит матчи с Северной Македонией и Мальтой. Таким образом, потеря Мудрика может еще сильнее ослабить атакующий потенциал команды Сергея Реброва.

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