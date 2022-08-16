Три четверти украинцев не готовы платить за футбольные трансляции — соцопрос

77,5% украинцев не будут покупать, или, скорее, не будут покупать подписку на футбольные матчи на спортивных телеканалах, даже если матчи будут транслироваться только та

Обязательно приобрести подписку только 3,4% опрашиваемых, скорее всего, приобрели бы 14,4%.

Об этом говорится в опросе Украинской социологической группы, пишут "Українські новини".

Скорее бы не покупали подписку – 22,2% опрашиваемых, однозначно не покупали – 55,3%. 4,7% – затруднились ответить на вопрос.

Среди не исключающих возможности приобретения 33,9% готовы потратить на это не более 50 гривен в месяц, 29% — не более 100 гривен, 14,4% — не более 150 гривен, 7,7% — не более 200 гривен и 3,3% – не больше 300 гривен.

С 8 по 12 июля 2022 г. Украинская социологическая группа опросила 3003 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка условно представляет взрослое население подконтрольных территорий Украины по состоянию на 23 февраля 2022 года по основным социально-демографическим характеристикам: пол, возраст, тип населенного пункта и область проживания. Статистическая погрешность формально не превышает 1,5%.

Как сообщалось, согласно этому же опросу, количество зрителей, просматривающих футбольные трансляции на телевидении и в интернете хотя бы раз в месяц и чаще с началом войны сократилось почти в 2 раза – с 38,2 до 20,4%.

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт ожидает, что чемпионат Украины по футболу 2022-23 начнется 23 августа, в канун Дня Независимости Украины.