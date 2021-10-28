"Три дня был в реанимации": бразильский новичок "Динамо" рассказал, как чуть не умер

"Три дня был в реанимации": бразильский новичок "Динамо" рассказал, как чуть не умер

Ему на пять месяцев пришлось забыть о футболе.

Бразильский форвард киевского " Динамо " Витиньо рассказал об инциденте, который мог привести к смерти.

Об этот 22-летнем футболисте рассказал в интервью для Sport Arena.

"Пять месяцев я не играл в футбол вообще — подстригал ногти и занес бактериальную инфекцию. Еще бы немного, и я, наверное, с вами бы здесь не говорил.

Но, слава Богу, я здесь и воплощаю свои мечты. В прессе писали правду, что мог умереть. Три дня я был в реанимации, где-то между жизнью и смертью. Эта инфекция атаковала все мои органы. Если бы не Бог, меня бы здесь сегодня не было", — сказал Витиньо.

Также он рассказал о детстве в Бразилии, которое было для него нелегким.

"Не знаю, понимают ли в Украине всю ситуацию, но в Бразилии очень много бедных семей. Я лично тоже из одной из таких семей. Я жил в фавелах, с детства шел за своей мечтой. Как бы трудно ни было, я всегда пытался идти за мечтой. Другого варианта не было.

Криминала в Бразилии очень много. Часто у тебя есть только два варианта: либо футбол, либо криминал. Есть очень много классных ребят, которые могли стать футбольными звездами, но у них где-то не получилось, не получили шанса и стали бандитами. Но часто есть и обратная ситуация: ребята, выбирающие криминалитет, вырываются оттуда и становятся футболистами. Это чудо, которое коренным образом меняет их жизнь", — отметил бразилец.

Добавим, что Витиньо стал футболистом "Динамо" в конце лета 2021 года. После перехода он провел за столичный коллектив восемь игр, но результативными действиями не отличался. Его соглашение с киевлянами рассчитано до 2026 года.

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