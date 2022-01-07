Три дня не выходит на связь: в Казахстане загадочно пропал футболист

Три дня не выходит на связь: в Казахстане загадочно пропал футболист

Зайнутдинов последний раз общался со своим агентом 4 января.

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Казахстана Бактир Зайнутдинов, который предположительно находится на отдыхе на родине, перестал выходить на связь.

Об этом сообщил агент футболиста Евгений Новиков.

"Не могу связаться с Бактиером! Говорили в последний раз во вторник вечером", — цитирует Новикова "Спорт-Экспресс".

Он уточнил, что Зайнутдинов предположительно находится на отдыхе в Казахстане.

О поездке на родину по окончании первой части чемпионата России писал и сам Бактиер. 16 декабря футболист выложил фото из Дубая.

"Последние дни отдыха. И домой, в родной Тараз", — подписал снимок 23-летний Зайнутдинов.

Напомним, в Казахстане в начале января начались протесты из-за цены на газ.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке.

Утром 6 января стало известно, что в Казахстан отправлены "миротворцы" от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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