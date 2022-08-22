Три дубля и камбэк за десять минут: в Бельгии команда украинца одержала феерическую победу в матче с девятью голами

Так, обе команды не жалели для зрителей забитых голов, поэтому с этим в игре не было никаких проблем.

Первый тайм завершился вничью со счётом 1:1. Сначала "Вестерло" благодаря усилиям Нене Джорджелеса на 26 минуте вышел вперед, а на 39-й игрок хозяев Джеффри Хайреманс восстановил паритет.

Настоящим космосом стала вторая половина противостояния. На 48-й минуте Хайреманс точным ударом вывел "Мехелен" вперед, оформив дубль. На 60-й минуте счет снова стал ничейным, с пенальти отличился Тур Диркс. Через три минуты "Вестерло" впервые вышло вперед, Диркс оформил дубль. На 73 минуте казалось, что победа гостей неизбежна, ведь точный удар Лайла Фостера сделал счет на табло 2:4.

Впрочем, другого мнения были игроки "Мехелена", которые в течение десяти минут (с 75 по 85) трижды огорчили голкипера гостей и сумели вырвать победу в этом невероятном противостоянии. Забитыми мячами за хозяев отличились Роб Схофс и Милан Роберерехтс (дубль).

Отметим, что за "Мехелен" выступает украинец – Марьян Швед. Впрочем, он не принял участия в этой игре, так как по слухам СМИ он оформляет переход в донецкий "Шахтер". Именно поэтому 25-летнего полузащитника и раскритиковал главный тренер "Мехелена" — Данни Бейс.

"Марьян сегодня не хотел играть, потому что хочет завершить трансфер. Но пока этого трансфера нет, и вы видите, что ваша команда переживает тяжелые времена из-за ряда травм, то я думаю, что как игрок вы обязаны играть. Если он этого не хочет, он мне не нужен", — заявил Бьойс.