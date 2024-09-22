Три нокдауна и мощный нокаут: видео лучших моментов боя Джошуа – Дюбуа

Британский боксер супертяжелого веса Даниэль Дюбуа успешно защитил звание чемпиона мира по версии IBF, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Поединок состоялся в ночь на 22 сентября на арене "Уэмбли" в Лондоне. В первом, третьем и четвертом раундах Дюбуа отправлял Эй Джея в нокдаун, а в пятом мощно поразил соперника в челюсть и завершил бой нокаутом.

Вашему вниманию видео лучших моментов поединка, в котором Дюбуа деклассировал Джошуа.

Видеообзор боя Джошуа – Дюбуа

Для Дюбуа это была первая в карьере защита звания чемпиона мира. Ранее Даниэля, который досрочно победил хорвата Филиппа Хрговича в поединке за временный титул IBF, повысили до полноценного чемпиона организации после того, как бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик отказался от этого пояса.

Так что именно Дюбуа остается обладателем одного из четырех главных поясов в хевивейте. Другие три титула (WBA, WBO, WBC) принадлежат Усику, который 21 декабря 2024 года проведет реванш против Тайсона Фьюри.

В послужном списке 27-летнего Дюбуа теперь 22 победы (21 – нокаутом) и два поражения, которые он потерпел от Усика в 2023 году и своего соотечественника Джо Джойса в 2020 году.

34-летний Джошуа потерпел четвертое поражение в карьере. До этого Эй Джей в 2019 году уступил Энди Руису, а в 2021-м и 2022-м проиграл Усику.

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