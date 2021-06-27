Три нокдауна и нокаут: потенциальный соперник Ломаченко эффектно победил в чемпионском бою (видео)

Три нокдауна и нокаут: потенциальный соперник Ломаченко эффектно победил в чемпионском бою (видео)

Джервонта Дэвис выиграл 25-й поединок подряд, расправившись с Марио Барриосом.

Американец Джервонта Дэвис по прозвищу "Танк", которого называют одним из потенциальных оппонентов украинца Василия Ломаченко, завоевал пояс чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии WBA.

26-летний американский боксер в титульном поединке, который состоялся на арене State Farm Arena в Атланте (штат Джорджия, США), победил соотечественника Марио Барриоса.

Бой завершился техническим нокаутом в 11-м раунде. К тому времени Джервонта успел трижды отправить соперника в нокдаун. "Танк" на протяжении всего поединка доминировал в ринге, а после экватора боя пытался поскорее завершить противостояние досрочно.

Associated Press

В восьмом раунде Барриос дважды побывал в нокдауне, но нашел силы подняться и продолжить поединок.

Gervonta Davis knocks down Mario Barrios TWICE in Round 8 #DavisBarrios pic.twitter.com/K3lDkzjkEg — Unfiltered Media ™ ️ (@UnfilteredInd) June 27, 2021

Однако всю дистанцию Марио продержаться не сумел. В 11-м раунде Джервонта ударом в печень третий раз свалил оппонента на пол. Дэвис пошел на добивание, и рефери решил остановить бой, спасая Барриоса от бомбардировки "Танка".

Для Дэвиса это 25-я победа (24 - нокаутом) в 25 боях на профессиональном ринге.

Для Барриоса поражение стало первым в карьере за 27 поединков.

Для Джервонты это был дебютный поединок в первом полусреднем весе. Последний раз американец выходил на ринг в октябре 2020 году в бою против мексиканца Лео Санта Круза, в котором защитил пояс WBA в легком весе. После этого непобедимый американец перешел в более тяжелый дивизион.

Associated Press

Associated Press

Напомним, в ночь на 27 июня первый бой после потери чемпионских титулов провел Василий Ломаченко. Украинец ярко нокаутировал японца Масайоши Накатани.

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