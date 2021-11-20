Три нокдауна за два раунда: непобедимый американец уничтожил соперника в чемпионском бою (видео)

Три нокдауна за два раунда: непобедимый американец уничтожил соперника в чемпионском бою (видео)

Деметриус Андраде эффектно победил и сохранил титул WBO в среднем весе.

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе американец Деметриус Андраде защитил пояс в поединке с ирландцем Джейсоном Куигли. Бой состоялся в Манчестере (штат Нью-Гэмпшир, США).

33-летний американский чемпион справился с оппонентом достаточно быстро. Уже в первом раунде Андраде отправил претендента на канвас ринга.

Во второй трехминутке Деметриус добил своего соперника, еще дважды посадив его на пятую точку. После третьего нокдауна рефери зафиксировал победу американца техническим нокаутом.

3 knockdowns in 2 rounds. Win by KO для Demetrius Andrade. What a performance. #AndradeQuigley | @autozone pic.twitter.com/S3gTUy2OGE — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 20, 2021

Андраде сумел защитить свой чемпионский титул в пятый раз подряд. На его счету 31 победа на профессиональном ринге (19 - нокаутом) и ни одного поражения.

Куигли проиграл второй раз в профессиональной карьере. Также в его активе 19 побед (14 - нокаутом).

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