Три отмененных гола и прерванная беспроигрышная серия: Аргентина сенсационно уступила Саудовской Аравии на старте ЧМ-2022

На мировом первенстве прошел стартовый матч квартета C между сборными Аргентины и Саудовской Аравии.

Во вторник, 22 ноября, в матче 1-го тура группы С чемпионата мира-2022 по футболу сборная Аргентины сенсационно уступила Саудовской Аравии. Матч завершился со счетом 1:2 .

На 10-й минуте матча сборная Аргентины открыла счет. Хосе Леандро Паредеса завалили в штрафной соперников после подачи с углового удара. После просмотра VAR арбирт назначил пенальти – его реализовал Лионель Месси.

Впоследствии аргентицы отличились еще тремя голами – сначала Месси, а затем дважды Лаутаро Мартинес. В этих моментах нападавшие находились в офсайде, арбитр упразднил все три взятия ворот.

В начале второго тайма Месси потерял мяч у центральной линии, после чего Фирас Аль-Бурайкан развернул контрнаступление к левому флангу штрафной на Яхья Аль-Шехри, а тот пробил из-под Кристиана Ромеро в дальний угол и сравнял счет.

Через несколько минут Салем ад-Давсари обыграл трех игроков соперника и пробил в дальний угол. До конца поединка сборная Аргентины так и не смогла отыграться.

Саудовская Аравия прервала 36-матчевую беспроигрышную серию Аргентины, не позволив ей повторить рекорд Италии, не проигрывавший 37 поединков подряд.

В другом матче первого тура квартета C сборная Мексики встретится с командой Польши. Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.

Во втором туре 26 ноября Польша будет противостоять Саудовской Аравии, а аргентинцы сыграют с мексиканцами. В плейоф выйдут две лучшие команды каждой группы.

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