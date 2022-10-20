Три отмененных гола не помешали: "Реал" с отличными сейвами Лунина укрепил свое лидерство в Примере (видео)

Украинец во второй раз провел "сухой" матч за "Королевский клуб".

Мадридский "Реал" разгромил "Эльче" в выездном матче 10-го тура испанской Ла Лиги - 0:3 .

Уже на 6-й минуте встречи ворота хозяев поразил новоиспеченный обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема, но гол француза отменили из-за офсайда после вмешательства VAR.

Однако совсем скоро "сливочные" открыли счет в поединке - на 11-й минуте точным ударом отличился Федерико Вальверде. На 26-й минуте Давид Алаба, казалось, удвоил преимущество мадридцев, но с помощью VAR и его мяч не засчитали в связи с положением вне игры.

На 61-й минуте матча VAR в очередной раз сыграл против команды Карло Анчелотти. Арбитр отменил уже третий гол "Королевского клуба", зафиксировав офсайд у Бензема. Однако Карим не опустил руки и забил чистый гол - на 75-й минуте ему ассистировал Родриго.

Точку в поединке на 89-й минуте поставил Марко Асенсио после передачи Родриго - бразилец записал на свой счет дубль из ассистов.

Отметим, что в этой игре ворота "сливочных" защищал украинец Андрей Лунин. На протяжении поединка он совершил несколько зрелищных сейвов, чем спас команду от неминуемого гола.

Из-за травмы основного голкипера мадридцев Тибо Куртуа наш соотечественник провел шестой матч подряд за "Реал" в текущем сезоне - в двух из них ему удалось сохранить свои ворота "сухими".

Эльче - Реал: обзор матча

Эльче - Реал: турнирное положение после матча

После этой победы "Реал" с 28 очками лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, опережая "Барселону, которая имеет игру в запасе, на 6 баллов. "Эльче" с 3 пунктами занимает последнее место.

В следующем туре "сливочные" 22 октября будут принимать "Севилью", а "Эльче" на следующий день на выезде сыграет с "Эспаньолом".

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