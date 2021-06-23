Три пенальти и два дубля: Франция и Португалия в боевом матче Евро-2020 не выявили победителя

Три пенальти и два дубля: Франция и Португалия в боевом матче Евро-2020 не выявили победителя

Команды порадовали результативным футболом.

Сборная Франции сыграла вничью с национальной командой Португалии в матче третьего тура группы F Евро-2020. Встреча на стадионе "Пушкаш-Арена" в Будапеште завершилась со счетом 2:2.

Первый тайм поединка получился не особо зрелищным. Команды обменялись забитыми мячами, но оба они стали следствием двух 11-метровых ударов.

На 31-й минуте счет в матче, реализовав пенальти, открыл Криштиану Роналду. Уже в компенсированное к первой половине игры время паритет восстановил Карим Бензема, который также уверенно реализовал 11-метровый удар.

Associated Press

В дебюте второго тайма французы вышли вперед. Бензема вышел на свидание с Руи Патрисиу и переиграл того ударом в дальний угол. Гол сначала был отменен из-за якобы офсайда у Карима, но VAR эту ошибку исправил.

На 60-й минуте счет снова стал равным. Это Роналду оформил дубль, реализовав второй пенальти, который был назначен в ворота Уго Льориса.

Associated Press

Французы могли вырвать победу после дальнего удара Поля Погба, но блестяще сыграл Патрисиу, который перевел мяч в перекладину.

Франция с 5 очками финишировала первой в группе F. Германия (4 балла) - вторая, Португалия (4) - третья, Венгрия (2) - последняя.

В 1/8 финала выходят 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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