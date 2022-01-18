Три поражения из трех: мужская сборная Украины по гандболу разгромно проиграла хорватам и покинула Чемпионат Европы (видео)

"Сине-желтые" бесславно завершили выступления на турнире.
Мужская сборная Украины прекратила участие в финальной части Чемпионата Европы по гандболу.
"Сине-желтые" в рамках завершающего, третьего тура групповой стадии соревнований потерпели разгромное поражение от сборной Хорватии 25:38.
Отметим, что на перерыв украинцы ушли еще не при таком катастрофическом счете – 13:18. Уже во второй половине дуэли "клетчатые" еще больше нарастили преимущество и, как следствие, одержали уверенную победу.
Наиболее результативным в составе сборной Украины стал Дмитрий Артеменко – пять голов. Четыре раза отличился лучший снайпер "сине-желтых" по итогам всего Евро Дмитрий Горига. Отметим два гола из 2-х бросков дебютанта сборной Ильи Близнюка.
Вашему вниманию видеообзор этой встречи.
Как следствие, украинская команда не одержала ни одной победы на ЧЕ-2022, заняв последнее место в квартете. До этого "сине-желтые" уступили Сербии (23:31) и Франции (23:36).
- ЧЕ-2022 по гандболу длится с 13 по 30 января в Словакии и Венгрии;
- 24 сборных принимают участие в соревнованиях. Они разделены на 6 квартетов. В следующий раунд выйдут по две лучшие команды из каждой группы;
- Титул действующих чемпионов Европы принадлежит сборной Испании.
В 2020 году мужская сборная Украины также проиграла все три матча на групповой стадии континентального первенства.