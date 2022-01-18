Три поражения из трех: мужская сборная Украины по гандболу разгромно проиграла хорватам и покинула Чемпионат Европы (видео)

Три поражения из трех: мужская сборная Украины по гандболу разгромно проиграла хорватам и покинула Чемпионат Европы (видео)

"Сине-желтые" бесславно завершили выступления на турнире.

Мужская сборная Украины прекратила участие в финальной части Чемпионата Европы по гандболу.

"Сине-желтые" в рамках завершающего, третьего тура групповой стадии соревнований потерпели разгромное поражение от сборной Хорватии 25:38 .

Отметим, что на перерыв украинцы ушли еще не при таком катастрофическом счете – 13:18. Уже во второй половине дуэли "клетчатые" еще больше нарастили преимущество и, как следствие, одержали уверенную победу.

Наиболее результативным в составе сборной Украины стал Дмитрий Артеменко – пять голов. Четыре раза отличился лучший снайпер "сине-желтых" по итогам всего Евро Дмитрий Горига. Отметим два гола из 2-х бросков дебютанта сборной Ильи Близнюка.

Вашему вниманию видеообзор этой встречи.

Как следствие, украинская команда не одержала ни одной победы на ЧЕ-2022, заняв последнее место в квартете. До этого "сине-желтые" уступили Сербии (23:31) и Франции (23:36).

ЧЕ-2022 по гандболу длится с 13 по 30 января в Словакии и Венгрии;

24 сборных принимают участие в соревнованиях. Они разделены на 6 квартетов. В следующий раунд выйдут по две лучшие команды из каждой группы;

Титул действующих чемпионов Европы принадлежит сборной Испании.

В 2020 году мужская сборная Украины также проиграла все три матча на групповой стадии континентального первенства.