Три удаления и два пенальти: "Ворскла" в боевом матче проиграла аутсайдеру УПЛ

Команда Виктора Скрипника не справилась с "Кривбассом".

Полтавская "Ворскла" уступила криворожскому "Кривбассу" в рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Украина" во Львове завершился со счетом 1:0 .

Единственный мяч во встрече подопечные Юрия Вернидуба забили в начале второго тайма – пенальти реализовал Рифет Капич.

Поединок оказался богатым на борьбу и эмоции. Уже на 7-й минуте криворожцы заработали одиннадцатиметровый, но Дмитрий Хомченовский промахнулся с отметки.

А на 29-й минуте Андрей Понедельник оставил "Кривбасс" в меньшинстве, заработав прямое удаление. Впрочем, к перерыву составы снова стали равными – нападающий полтавчан Таулант Сефери получил второй "горчичник".

На 54-й минуте "Ворскла" оказался вдевятером — арбитр показал прямую красную карточку форварду "зелено-белых" Марлисону.

После этого поражения "Ворскла" с 14 очками осталась на девятом месте в УПЛ. "Кривбасс" с 9 баллами поднялся на 13-ю позицию.

В следующем туре подопечные Скрипника 13 ноября сыграют против "Днепра-1", а криворожцы на следующий день встретятся с "Металлистом".

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