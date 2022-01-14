Три удаления и семь голов: в Кубке Италии состоялся "жаркий" поединок с невероятной развязкой

Три удаления и семь голов: в Кубке Италии состоялся "жаркий" поединок с невероятной развязкой

Он длился 120 минут.

Матч 1/8 финала Кубка Италии между "Наполи" и "Фиорентиной" еще надолго останется в памяти болельщиков.

Перед началом игры фаворитом этого противостояния был неаполитанский коллектив, но на 41 минуте эти сомнения развеял лучший форвард "фиалок" – Душан Влахович. Серб точным ударом вывел свой коллектив вперед. Впрочем, не успели гости обрадоваться, как уже через три минуты Дрис Мертенс восстановил паритет на табло.

Существенно усложнилась жизнь "Фиорентины" на второй компенсированной к первому тайму минуте, когда прямое удаление получил голкипер "Фиорентины" — Бартломей Дронговский.

Впрочем, футболисты в фиолетовых футболках не сникли и на 57 минуте снова вышли вперед — отличился защитник Кристиано Бираги. Гости вели в счете до пятой компенсированной минуте, пока Андреа Петанья точным ударом не перевел игру в дополнительное время, ведь 90 минут завершились со счетом 2:2.

Заметим, что на экстра-тайм "Наполи" выходил вдевятером. Все дело в том, что перед взятием ворот Петаньи прямое удаление получил Ирвинг Лосано и второе предупреждение, а с ним и красную карточку, записал в свой пассив Фабиан Руис.

Как следствие, имея преимущество в одного футболиста, "Фиорентина" просто уничтожила "Наполи" за 30 минут, забив в их ворота три гола. Отличились — Лоренцо Венутти ( 105+1 ), Кшиштоф Пентек ( 108 ) и Юсеф Малех ( 119 ). Итог - 5:2 в пользу "фиалок".

"Фиорентина" пробилась в четвертьфинал Кубка Италии, где сыграет с "Аталантой" украинца Руслана Малиновского. "Бергамаски" днем ранее победили "Специю" другого украинца — Виктора Коваленко, выступающего на правах аренды именно из "Аталанты".

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