Три удаления и восемь голов: "Бавария" с хет-триком Кейна разнесла новичка Бундеслиги (видео)

"Бавария" уничтожила "Дармштадт" в домашнем матче 9-го тура немецкой Бундеслиги – 8:0 .

Уже на 4-й минуте игры мюнхенцы остались в меньшинстве – прямую красную карточку получил Йозуа Киммих. Однако еще до перерыва произошло два удаления в составе гостей – на 21-й минуте прямую красную карточку заработал Клаус Гязула, а на 41-й минуте такое же наказание постигло Матея Маглицу.

Оставшись вдевятером, "Дармштадт" посыпался и во втором тайме пропустил от "Баварии" сразу восемь мячей. Хет-трик оформил Гарри Кейн, по дублю сделали Лерой Сане и Джамал Мусиала. Еще один гол забил Томас Мюллер.

Обзор матча

Отметим, что в этом матче ворота мюнхенского клуба защищал Мануэль Нойер. Для немецкого голкипера этот поединок стал первым с конца прошлого года, когда он сломал ногу во время катания на лыжах после вылета Бундестим из чемпионата мира-2022 в Катаре.

После этой победы "Бавария" (23 очка) возглавила Бундеслигу, однако "Байер" (22) и "Боруссия" Дортмунд (20) имеют игру в запасе. "Дармштадт" (7 пунктов) идет на 14-й позиции в турнирной таблице.

В следующем туре "Бавария" 4 ноября на выезде встретится с дортмундской "Боруссией". Днем ранее "Дармштадт" будет принимать "Бохум".

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