Три украинки прошли в финал Олимпиады-2020 в прыжках в высоту: как они выступили в квалификации

Три украинки прошли в финал Олимпиады-2020 в прыжках в высоту: как они выступили в квалификации

Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко претендуют на награды.

Три украинские легкоатлетки Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко квалифицировались в финал Олимпийских игр-2020 в прыжках в высоту.

Для прохождения в финал необходимо было взять высоту 1.95 метра. Все наши представительницы справились с этой задачей, но было совсем не легко.

Магучих покорила установленную планку с первой попытки, а вот Левченко и Геращенко сделали это лишь с третьей попытки. Если бы она оказалась неудачной, то они бы не попали в финал. Юлия настолько волновалась за результат, что после успеха в последней попытке на радостях расплакалась.

Ярослава сваи магучие / Associated Press

Юлия Левченко / Associated Press

Таким образом, Украина стала единственной страной, которая будет представлена сразу тремя спортсменками в финале женских прыжков в высоту. Финал запланирован на субботу, 7 августа. Начало - в 13:35 по киевскому времени.

Кто вышел в финал в прыжках в высоту (с какой попытки брали 1.95 м)

Первая попытка Ярослава Магучих (Украина ), Никола Макдермотт (Австралия), Мария Вукович (Черногория)

Никола Макдермотт (Австралия), Мария Вукович (Черногория) Вторая попытка: Сафина Садуллаева (Узбекистан), Элеанор Паттерсон (Австралия), Морган Лейк (Великобритания), Камила Личвинко (Польша), Мари-Лоуренс Юнгфляйш (Германия)

Третья попытка Ирина Геращенко (Украина), Юлия Левченко (Украина ), Вашти Каннингем (США), Майя Нильссон (Швеция), Мирела Демирева (Болгария), Мария Ласицкене (ОКР).

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