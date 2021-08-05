Три украинки прошли в финал Олимпиады-2020 в прыжках в высоту: как они выступили в квалификации

Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко претендуют на награды.
Три украинские легкоатлетки Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко квалифицировались в финал Олимпийских игр-2020 в прыжках в высоту.
Для прохождения в финал необходимо было взять высоту 1.95 метра. Все наши представительницы справились с этой задачей, но было совсем не легко.
Магучих покорила установленную планку с первой попытки, а вот Левченко и Геращенко сделали это лишь с третьей попытки. Если бы она оказалась неудачной, то они бы не попали в финал. Юлия настолько волновалась за результат, что после успеха в последней попытке на радостях расплакалась.
Таким образом, Украина стала единственной страной, которая будет представлена сразу тремя спортсменками в финале женских прыжков в высоту. Финал запланирован на субботу, 7 августа. Начало - в 13:35 по киевскому времени.
Кто вышел в финал в прыжках в высоту (с какой попытки брали 1.95 м)
- Первая попытка Ярослава Магучих (Украина), Никола Макдермотт (Австралия), Мария Вукович (Черногория)
- Вторая попытка: Сафина Садуллаева (Узбекистан), Элеанор Паттерсон (Австралия), Морган Лейк (Великобритания), Камила Личвинко (Польша), Мари-Лоуренс Юнгфляйш (Германия)
- Третья попытка Ирина Геращенко (Украина), Юлия Левченко (Украина), Вашти Каннингем (США), Майя Нильссон (Швеция), Мирела Демирева (Болгария), Мария Ласицкене (ОКР).