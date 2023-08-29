Три украинские теннисистки вылетели на старте основной сетки US Open-2023

Ангелина Калинина, Марта Костюк и Екатерина Байндль не смогли преодолеть первый круг турнира Большого шлема.

Сразу троих своих представительниц потеряла Украина на US Open-2023. В первом раунде основной сетки завершили выступления Ангелина Калинина, Марта Костюк и Екатерина Байндль.

Калинина уступила испанке Саре Соррибес-Тормо со счетом 4:6, 5:7.

Костюк проиграла четвертой ракетке мира – представительнице Казахстана Елене Рыбакиной со счетом 2:6, 1:6.

Байндль не справилась с Анной Каролиной Шмидловой из Словакии – 4:6, 6:3, 3:6.

Во вторник, 29 августа, в основной сетке Открытого чемпионата США стартуют еще две украинки – Элина Свитолина и Леся Цуренко. Первая ракетка Украины сыграет с немкой Анной-Леной Фридзам, а соперницей Цуренко будет француженка Эльза Жакмо.

Основная сетка Открытого чемпионата США по теннису продлится до 10 сентября. В этом году призовой фонд турнира составляет рекордные 65 миллионов долларов.

Читайте также:

Свитолина, первая ракетка мира и другие звезды: на US Open состоялся благотворительный матч ради Украины

Усик признался, что делал бы, если бы рефери начал отсчитывать нокдаун после удара Дюбуа ниже пояса

Магучих выборола для Украины первое "золото" ЧМ по легкой атлетике за последние 10 лет (видео)