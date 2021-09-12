Триллер в Полтаве: "Ворскла" не удержала победу над "Десной" в матче УПЛ

Триллер в Полтаве: "Ворскла" не удержала победу над "Десной" в матче УПЛ

Команды выдали сверхрезультативный первый тайм и безголевой второй.

Полтавская "Ворскла" в домашнем матче 7-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сыграла вничью с черниговской "Десной". Встреча завершилась со счетом 2:2.

Хозяева ошарашили гостей двумя забитыми мячами в дебюте поединка. На 4-й минуте счет открыл Давид Пуцлин. На 17-й минуте второй гол забил Руслан Степанюк.

vorskla.com.ua

Однако еще до перерыва черниговская команда смогла отыграться. На 25-й минуте Викентий Волошин свел преимущество полтавчан до минимума. А на 32-й минуте Денис Безбородько счет сравнял.

После перерыва зрители больше голов не увидели.

"Воркла" набрала 12 очков и поднялась на 6-е место в турнирной таблице УПЛ. "Десна" с 13 баллами идет 4-й.

В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга. Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".

В 8-м туре "Ворскла" дома 19 сентября примет "Минай", а "Десна" двумя днями ранее также на своем поле сыграет со львовским "Рухом".

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