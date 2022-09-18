Трилогия завершена: Альварес во второй раз победил Головкина и защитил звание абсолютного чемпиона (фото)

В ночь на 18 сентября в Лас-Вегасе состоялся вечер бокса, в главном поединке которого абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес сошелся в ринге с казахстанским боксером Геннадием Головкиным.

Яркий поединок завершился победой Канело единогласным решением судей.

Мексиканец доминировал на ринге на протяжении почти всего боя. Лишь в 9-м раунде Альварес несколько устал, позволив сопернику перехватить инициативу. Однако это не помогло Головкину перебоксировать Канело по очкам.

В итоге все судьи по итогам 12 раундов отдали победу мексиканцу: 116-112, 115-113, 115-113.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Таким образом, Канело защитил чемпионские титулы во втором среднем весе и сохранил звание абсолютного чемпиона мира. Поскольку этот бой состоялся в рамках второго среднего веса, то Геннадий, несмотря на поражение, сохранил свои пояса WBA, IBF и IBO в среднем весе.

Фото: Associated Press

Отметим, что это было уже третий бой между Альваресом и Головкиным. Первый их поединок в сентябре 2017 года завершился вничью, а в следующем году мексиканец победил раздельным решением судей.

Для 32-летнего Канело эта победа стала 58-й в карьере (39 - нокаутом) при двух поражениях и двух ничьих.

40-летний Головкин потерпел второе поражение на профессиональном ринге, также на счету казахстанского боксера 42 победы (37 - нокаутом) и одна ничья.

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