Триумф Гвардиолы: "Манчестер Сити" уничтожил "Реал" и вышел в финал Лиги чемпионов (видео)

"Манчестер Сити" разгромил мадридский "Реал" ( 4:0 ) в домашнем ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов и стал вторым финалистом главного клубного турнира Европы.

С самого начала поединка "горожане" устроили безумное давление на ворота "сливочных" и сумели в первом тайме забить дважды. На 23-й минуте счет открыл Бернарду Силву – португалец пробил в ближний угол после того, как Кевин Де Брюйне изысканной передачей разрезал оборону "Реала".

На 37-й минуте Силва оформил дубль. Джек Грилиш нашел в штрафной площадке мадридцев Илкая Гюндогана, удар которого заблокировали, но затем Бернарду головой добил мяч в сетку.

Во втором тайме английский клуб довел дело до разгрома. На 76-й минуте после навеса Де Брюйне со штрафного Мануэль Аканджи нанес удар головой, после чего защитник "сливочных" Эдер Милитаo срезал мяч в свои ворота.

Точку в этом поединке в компенсированное время поставил Хулиан Альварес. Аргентинский нападающий на последних минутах встречи заменил Эрлинга Холанда и направил мяч в левый нижний угол после паса Фила Фодена.

Отметим, что украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин весь матч провел на скамейке для запасных.

В первом полуфинальном матче на стадионе "Сантьягу Бернабеу" в столице Испании соперники не определили сильнейшего, расписав ничью (1:1). Итак, команда Хосепа Гвардиолы победила со счетом 5:1 по сумме двух встреч и пробилась в финал.

"Манчестер Сити" во второй раз в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов. Впервые "горожане" играли в решающем матче этого турнира в сезоне-2020/21, когда уступили "Челси" со счетом 0:1.

В решающей битве за трофей "Манчестер Сити" 10 июня в Стамбуле сыграет против итальянского "Интера", который стал первым финалистом Лиги чемпионов. В полуфинале "нерадзурри" уверенно прошли другого представителя Серии А – "Милан".

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