Триумф парагребцов: Украина завоевала первое "золото" на мультиспортивном Евро-2022

В Мюнхене продолжается мультиспортивный чемпионат Европы-2022, на котором сборная Украины завоевала первую золотую медаль.
Украинские парагребцы Светлана Богуславская и Ярослав Коюда принесли Украине первое "золото" на Мультиспортивном чемпионате Европы-2022 в немецком Мюнхене.
Богуславская и Коюда стали лучшими в смешанной парной двойке на дистанции 2000 м. Украинцам удалось первыми пересечь линию финиша, показав время 8:53.72.
Светлана и Ярослав в первый раз в карьере стали чемпионами Европы. Ранее в таком составе они добывали серебро в 2020 году, а в прошлом году финишировали шестыми.
Для украинской сборной это чертвертая медаль соревнований — раньше Елена Старикова завоевала "серебро" в велоспорте, а сборная Украины по академической гребле завоевала серебряную и две бронзовые медали.
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