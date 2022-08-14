Триумф парагребцов: Украина завоевала первое "золото" на мультиспортивном Евро-2022

Украинские парагребцы Светлана Богуславская и Ярослав Коюда принесли Украине первое "золото" на Мультиспортивном чемпионате Европы-2022 в немецком Мюнхене.

Богуславская и Коюда стали лучшими в смешанной парной двойке на дистанции 2000 м. Украинцам удалось первыми пересечь линию финиша, показав время 8:53.72.

Светлана и Ярослав в первый раз в карьере стали чемпионами Европы. Ранее в таком составе они добывали серебро в 2020 году, а в прошлом году финишировали шестыми.

Для украинской сборной это чертвертая медаль соревнований — раньше Елена Старикова завоевала "серебро" в велоспорте, а сборная Украины по академической гребле завоевала серебряную и две бронзовые медали.

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