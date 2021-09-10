Триумф юных теннисисток на US Open: в финале женского турнира сыграют две сенсации

Триумф юных теннисисток на US Open: в финале женского турнира сыграют две сенсации

Фаворитки не смогли оправдать ожиданий.

Сенсациями завершились полуфинальные поединки женского одиночного турнира на US Open.

В первом матче за выход в финал встретились обидчица украинки Элины Свитолиной Лейла Анни Фернандес (Канада, WTA № 73) и вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси. В трех сетах неожиданную победу одержала 19-летняя теннисистка из Северной Америки - 7:6 (7:3), 4:6, 6:4.

В другом полуфинале Мария Саккари (Греция, WTA № 18) противостояла Эмме Радукану (Великобритания, WTA № 150). Поединок был завершен в двух сетах поражением фаворитки. 18-летняя Радукану выиграла со счетом 6:1, 6:4.

Финал женского турнира состоится в субботу, 11 сентября.

В прошлом году на US Open победила японка Наоми Осака.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, болельщица стала звездой US Open, попав в камеру и залпом выпив два стакана пива.

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