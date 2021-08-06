Триумфальное возвращение: герои Олимпиады-2020 Беленюк и Насибов прибыли на родину (видео)

Медалисты поделились эмоциями от своих побед в Токио.

Олимпийский чемпион Токио-2020 Жан Беленюк и серебряный призер Парвиз Насибов вернулись в Украину.

Борцов греко-римского стиля в аэропорту встречали их родственники, друзья, болельщики и журналисты. Об этом сообщается в выпуске ТСН 6 августа 12:00.

Спортсмены прибыли домой очень счастливыми и поблагодарили украинцев за поддержку и теплый прием. Молодой борец Насибов признался, что сейчас "как будто летает" - вот такие у него эмоции. А вот Жан Беленюк посвятил золотую медаль своему тренеру - олимпийскому чемпиону Ивану Богдану, который умер в декабре прошлого года.

"Я очень благодарен тренеру. Всем людям, которые поддерживали. Всем, кто верил, кто не терял надежду, что мы сможем показать этот результат. И для меня это очень важная медаль, потому что в прошлый раз именно на этом месте я стоял здесь 5 лет поэтому с серебряной медалью и пообещал всем вам, что в следующий раз будет "золото". Я сдержал свое обещание", - сказал Беленюк.

"Меня берут эмоции сейчас. Спускаясь с пьедестала, я был разочарован. Но увидев всех здесь, я обещаю, что постараюсь повторить подвиг Жана и вернуться сюда с золотой медалью", - заявил Насибов.

Новости Украины; Жан Беленюк и Парвиз Насибов триумфально вернулись домой

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде в Токио 13 медалей - одна золотая, три серебряные и девять бронзовых.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 6 августа в нашей онлайн-трансляции.

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