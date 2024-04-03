Триумфальное возвращение: непобедимый украинский супертяжеловес нокаутировал соперника (видео)

Владислав Сиренко провел первый бой с декабря 2021 года.

Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко одержал уверенную победу над американцем Деоном Ронни Хейлом в поединке, который состоялся в ночь на 3 апреля в Нэшвилле (США).

29-летний украинец нокаутировал оппонента в третьем раунде. Сиренко загнал соперника в угол и провел серию мощных ударов по корпусу, после чего Хейл взял колено и уже не смог подняться.

Видео нокаута





Tuesday 2, April 2024

Texas Troubadour Theatre, Nashville, Tennessee, USA

promoter Jimmy Adams



Владимир Сиренко 19 0 0



Deon Ronny Hale 5 17 1

heavyweight



Sirenko by 3rd round KO, Watch LIVE Here: https://t.co/PiPdkygtUV pic.twitter.com/fla3D7lcIR — The13thRound Boxing Boxeo Boxen Boxe TTR (@GifsBoxing) 4 марта 2024

Отметим, что этот поединок должен был состояться 5 марта, однако перед самым боем соперника украинца арестовала полиция.

Для Сиренко этот поединок стал первым с декабря 2021 года, когда он одолел другого украинца Андрея Руденко и защитил чемпионский пояс WBC Asia в супертяжелом весе.

После этого у Владислава было несколько травм и длительное восстановление. Из-за этого в 2022 году сорвался его бой против поляка Мариуша Ваха.

Теперь в послужном списке Сиренко 20 побед (17 – нокаутом) в 20 поединках на профиринге.

Что касается Хейла, то статистика его боев, мягко говоря, не впечатляет. На счету американского боксера 5 побед (4 – нокаутом), 18 поражений и одна ничья.

Напомним, летом 2022 года Сиренко продал чемпионский пояс ради сирот, мать которых убили российские оккупанты.

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