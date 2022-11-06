Триумфальное возвращение Зинченко: "Арсенал" одолел "Челси" и отвоевал первое место в АПЛ

"Канониры" нанесли поражение принципиальному сопернику на его поле.

"Арсенал" победил "Челси" в центральном матче 15-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Лондонское дерби на стадионе "Стэмфорд Бридж" завершилось со счетом 0:1 .

Единственный мяч в этой встрече подопечные Микеля Артеты забили на 63-й минуте. Автором результативного удара стал бразильский защитник Габриэл, которому ассистировал Букайо Сака.

Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте. Ранее Саша пропустил 9 матчей подряд из-за травмы икроножной мышцы.

За игру против "Челси" статистический портал WhoScored поставил украинцу среднюю оценку в составе лондонцев – 6,9.

"Арсенал" набрал 34 очка и вернулся на вершину АПЛ. В погоне за чемпионством "пушкарей" не отпускает действующий обладатель титула — "Манчестер Сити" (32). "Челси" с 21 баллом занимает седьмую строчку.

В следующем туре Зинченко и Ко 12 ноября на выезде будут играть с "Вулверхэмптоном", а подопечные Грэма Поттера в тот же день приедут в гости к "Ньюкаслу".

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