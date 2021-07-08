Триумфальный камбэк: Ястремская одержала победу в первом матче после скандала с отстранением от тенниса

Вторая ракетка страны сыграла первый поединок за восемь месяцев.
Украинка Даяна Ястремская после снятия с нее обвинений в употреблении допинга с победы стартовала на теннисном турнире WTA-250 в Гамбурге (Германия).
Соперницей 38-го номера мирового рейтинга во встрече 1/8 финала была полька Магдалена Фрех. Первый сет поединка сложился непросто для украинки. Выиграть партию Даяне удалось лишь на тай-брейке - 7:6 (7:5).
Во втором сете Ястремская уже не оставила шансов 145-й ракетке мира - 6:1. Матч длился 1 час 47 минут.
В четвертьфинале турнира украинка сыграет против итальянки Сары Эррани (105-й номер мирового рейтинга).
- Даяна оставалась вне игры с ноября 2020 года.
- За карьеру 21-летняя теннисистка выиграла три турнира серии WTA.